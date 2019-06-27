СК и ФСБ пришли с обысками к крупнейшему российскому автодилеру «Рольф»

обновление 15:40 Против основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей возбудили уголовное дело о махинациях с валютой (ч. 3 ст. 193.1 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В офисах автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски, которые проводят сотрудники центрального аппарата Следственного комитета (СК) и управления «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, обыски могут быть связаны с невозвратом средств компании из-за границы.

По информации «Фонтанки», возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Издание пишет, что следственные органы подозревают менеджеров компании в том, что они сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж. «Мы видим громадные суммы», — добавил собеседник «Фонтанки» из СК.

«Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят.

Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов», — рассказал Forbes основатель «Рольфа» Сергей Петров.

«Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России, основанный в 1991 году. В 2018 году выручка компании составила почти 230 млрд рублей. «Рольф» сотрудничает с такими марками, как Audi, BMW, Ford, KIA, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan и другие.

Сергей Петров был депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007-2016 годах. Он выступал против фальсификации итогов думских выборов в 2011 году, резонансных «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой» и не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.