МВД: задержаны трое мужчин, якобы на спор облившие фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Соболь

Полиция отчиталась о задержании трех человек, которые облили дерьмом сборщиков подписей за выдвижение в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом говорится в ответе начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова на запрос «Новой газеты».

Ответ ГУ МВД по Москве на запрос «Новой газеты».

По данным полиции, ими оказались трое безработных мужчин 20-26 лет.

«Свои действия они объяснили тем, что они поспорили между собой, кто обольет волонтера <...> разведенным лошадиным навозом, на еще одну бутылку спиртного», — говорится в документе.

На задержанных составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Их материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Накануне председатель редакционного совета «Новой» Дмитрий Муратов обратился к Баранову с просьбой возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав Соболь (ст. 141 УК).

Муратов также потребовал возобновить уголовное дело о нападении на обозревателя «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлию Латынину и наказать виновных в его фальсификации. «Может быть, на этот раз московская полиция, просто для разнообразия, преступников — найдет?» — интересовался Муратов.

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Как подчеркнули в московском главке, обвинения в бездействии столичной полиции являются «неуместными и безосновательными», поскольку сотрудники ГУ МВД по Москве «своевременно расследуют все происшествия, в том числе по “тяжелым” статьям».

Отметим, что в своем ответе МВД умолчало о результатах расследования дела о нападении на Юлию Латынину, которое редакция «Новой» требовала возбудить еще в 2016 году. Тогда нападавшие облили ее фекалиями из канистры, после чего скрылись. Спустя год машину и дачный дом Латыниных облили токсичной жидкостью.