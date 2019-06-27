«Резолюцию себе в задницу засунь»: мордовский депутат-единоросс отказалась принять обращение народного схода

Депутат Старошайговского района Мордовии от партии «Единая Россия» Татьяна Шишканова в резкой форме отказалась принять обращение местного жителя Петра Анисимова, который пришел к ней на прием. Об этом сообщает «Столица С», в распоряжении которого оказалась запись разговора.

Издание отмечает, что Анисимов пытался передать Шишкановой резолюцию народного схода с требованием отставки главы района. Местные жители были возмущены планами властей сократить количество койкомест в больнице, где Шишканова работает главным врачом.

На записи разговора слышно, как женщина советует не лезть в ее внутренние дела — в больницу. Анисимов в ответ спрашивает, кто примет у него резолюцию, на что Шишканова говорит: «Резолюцию в задницу себе засунь». При этом депутат заявила изданию, что не говорила подобного.

Первым замглавы района Алексей Бычков в беседе с РИА Новости пообещал, что партия разберется в ситуации. Он добавил, что резолюцию администрация в итоге получила через секретаря.