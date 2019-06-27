Художника Артема Лоскутова оштрафовали за плакат «Мусора хуже говна» на согласованном митинге

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей художника Артема Лоскутова за плакат «Мусора хуже говна» на согласованном митинге 23 июня, сообщает «МБХ медиа».

Его признали виновным в нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Лоскутов заявил, что будет обжаловать решение суда. По его словам, судья мотивировала свое решение тем, что тематика плаката Лоскутова не совпадала с тематикой митинга.

«Мои доводы о том, что лозунг вписывается в тематику митинга, и то, что я пришел выразить свою позицию по делу Голунова и ряду других дел, проигнорировали», — отметил художник.

23 июня по всей России состоялись акции протеста против политических репрессий и преследования россиян по сфабрикованным делам. Митинги и пикеты проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и других городах страны.

В Москве согласованный митинг «Общество требует справедливости» организовали Либертарианская партия и Профсоюз журналистов. Изначально акция задумывалась как протест против дела журналиста Ивана Голунова, которое прекратили из-за общественного резонанса.

В столице в тот день задержали трех человек, среди которых был Артем Лоскутов. Как отмечает «МБХ медиа», полицейские отвели его в автозак уже после окончания акции, когда тот шел со свернутым плакатом.