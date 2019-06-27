Мэрия не согласовала марш в поддержку сестер Хачатурян в центре Москвы и предложила площадку в Люблино

Мэрия Москвы не согласовала марш в поддержку сестер Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, в центре города. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов акции.

Активисты планировали пройти с маршем от Пушкинской площади к проспекту Сахарова с заявленным числом участников в 5 тысяч человек. Администрация предложила провести митинг в Люблино (23 км от МКАД) возле памятника солдату Отечества. Отказ в мэрии объяснили отсутствием площадки для сбора указанного количества человек.

Организаторы считают, что шествие «пытаются загнать подальше от глаз и ушей общественности», так как большинству участников акции будет неудобно добираться из-за удаленности площадки и назначенного времени мероприятия. Активисты отметили, что попытаются продолжить обсуждение с мэрией.

5 июля в Москве пройдут чтения в поддержку сестер Хачатурян. В них примут участие 60 писателей, поэтов и общественных деятелей, среди которых Вера Полозкова, Мария Алехина, Екатерина Троепольская и Рита Логинова.

Накануне суд продлил на месяц девушкам меру пресечения в виде «запрета определенных действий». Напомним, их обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Его нашли мертвым 2 августа прошлого года. Из материалов дела следует, что он регулярно избивал несовершеннолетних дочерей, а также посягал на их половую неприкосновенность. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны.