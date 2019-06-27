Смоленского блогера оштрафовали по закону о неуважении к власти за комментарий под новостью о неуважении к власти

Смоленского блогера Сергея Командирова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Командиров ходатайствовал о ведении протокола, участии прокурора в заседании, допросе специалиста, который выполнил лингвистическое исследование, и допросе президента России Владимира Путина в качестве потерпевшего.

Судья не удовлетворила ни одно из ходатайств.

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Поводом для привлечения к административной ответственности стала картинка с изображением Путина и подписью: «Чекайте — не засудят, “кишка тонка”, всех не пересудят. Поэтому гоу флэшмобить».

Таким образом Командиров прокомментировал новость о штрафе по статье о «неуважении к власти» для жителя Новгородской области Юрия Картыжева, который оставил в соцсетях две записи с фразой «Путин — сказочный [матерное слово]».