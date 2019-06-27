Украинского политзаключенного, осужденного в России за разбой, нашли в колонии Харькова

Украинского политзаключенного Сергея Литвинова, осужденного в России за разбой, нашли в харьковской колонии. Эту информацию «Громадскому» подтвердили в исправительном учреждении.

По его словам, он отбывает там наказание с марта 2019 года по той же статье, по которой его осудили в России. В Диканевской колонии №12 заявили, что ему осталось отсидеть 3,5 года.

Литвинов заявил, что не понимает, как оказался на Украине: «В Магадане в суде мне сказали, что Украина согласилась, чтобы я отбывал срок дома, но Украина не могла такого сказать».

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Уроженца села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали в августе 2014 года в Ростове-на-Дону, где он проходил лечение из-за воспаления челюсти. Вместе с ним в палате лежали раненые боевики из ЛНР.

По словам Литвинова, в России его приняли за бойца украинского батальона «Днепр-1» и обвинили в преступлениях по ч. 2 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны) на территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Позднее защита Литвинова добилась изменения статьи на «разбой» (ст. 162 УК) и доказала, что он не убивал людей, которые были упомянуты в материалах дела, а также что «Днепр-1» не воевал в Луганской области.

В итоге, в августе 2016 года ростовский суд приговорил его к 8,5 годам колонии якобы за угон двух автомобилей для нужд батальона, после чего украинца этапировали в Магадан. В том же году Генпрокуратура России извинилась перед Литвиновым за незаконное преследование по двум статьям УК.