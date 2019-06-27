Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за нарушений

Глава Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за нарушений. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

«Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить», — сказала она.

Ранее рабочая группа, в которую входят члены ЦИКа и Санкт-Петербургской избирательной комиссии, обнаружила нарушения в деятельности пяти муниципальных избиркомов.

До этого оппозиционные кандидаты жаловались, что в десятках округов скрывали сведения о назначении муниципальных выборов и мешали независимым кандидатам подавать документы, создавая искусственные очереди.

Кроме того, 21 июня опубликовали ролик со сбором подписей за временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в администрации Выборгского района. На видео женщины, сидящие за длинным столом, оформляют некие документы, названные «подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября».

Сам врио градоначальника позже назвал произошедшее «либо какой-то провокацией, либо злым умыслом, либо какой-то глупостью». Позже Беглов заявил, что не будет использовать подписи, собранные в Выборгском районе, для регистрации себя кандидатом в градоначальники.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и выборы губернатора пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.