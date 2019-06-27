Инвалид из Тюмени обратился к Трампу с просьбой о помощи. Видео

Житель Тюмени, инвалид II группы, Андрей Романов записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу, в котором попросил американского лидера «защитить права и свободы [тюменских] инвалидов, изложенные в декларации и конвенции ООН о правах человека».

По словам Романова, инвалиды в Тюмени не могут комфортно передвигаться ни по областному центру, ни по региону в целом. Некоторые не могут выйти из дома годами.

«Больницы, аптеки, социальные объекты и пешеходные переходы не приспособлены для передвижения инвалидов», — говорит он. При этом, по утверждению Романова, обращения к чиновникам, в надзорные органы и суды не помогают.

«Прошу Вас, господин президент Трамп, принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации, города Тюмени, к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов», — говорит Романов в видеообращении.

Андрей Романов, по сообщениям местных СМИ, действительно неоднократно судился с администрацией Тюмени и правительством Тюменской области, требуя создать комфортную среду для инвалидов. Но всегда проигрывал.

«До поликлиники еще дойти можно. Я хожу кругами через Олимпийскую, например, минуя переход. Потому что по нему не подняться. Под трубами проходить для меня тяжело: приходится вставать на коленки и проползать под трубами, тоже не вариант, но, когда сильно торопишься, ползешь на коленях», — рассказывал он в июне прошлого года изданию «ТюменьPro».

В декабре прошлого года Романов был вынужден ползти по ступеням Центрального районного суда Тюмени из-за неработающих подъемников и кнопки вызова сотрудников.

Региональная программа «Доступная среда» реализуется в Тюменской области с 2011 года. С 2015 по 2020 годы на ее реализацию планируется потратить 2,2 млрд рублей. В 2017 году уровень реализации программы оценивался в 63,2%.