СК возбудил дело против главы архангельской ИК-5

Против главы архангельской ИК-5 и его заместителя возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, начальник колонии и его заместитель в течение трех лет покровительствовали заключенному. Так, мужчина жил в служебном помещении, пользовался телефонами, к нему пропускали на в колонию посторонних лиц, а также обеспечивали его едой и алкоголем.

Обвиняемые признали вину. Котласский городской суд Архангельской области отправил их под домашний арест.

Как пишет местное издание «Эхо севера», в администрации колонии строго режима прошли обыски. Издание называет заключенного, которому помогали обвиняемые, криминальным авторитетом.