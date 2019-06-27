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СК возбудил дело против главы архангельской ИК-5

Общество

 

Против главы архангельской ИК-5 и его заместителя возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. 

По версии следствия, начальник колонии и его заместитель в течение трех лет покровительствовали заключенному. Так, мужчина жил в служебном помещении, пользовался телефонами,  к нему пропускали  на в колонию посторонних лиц, а также обеспечивали его едой и алкоголем. 

Обвиняемые признали вину. Котласский городской суд Архангельской области отправил их под домашний арест.

Как пишет местное издание «Эхо севера», в администрации колонии строго режима прошли обыски. Издание называет заключенного, которому помогали обвиняемые, криминальным авторитетом. 

Теги:
колонии, архангельск, nt
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