МАК: одной из причин крушения Ан-148 в Подмосковье стала ошибка экипажа

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал 180-страничный отчет о крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«Катастрофа самолета <...> произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех приемников полного давления», — говорится в отчете.

По заявленю МАК, к полету допустили экипаж, «не в полной мере удовлетворяющий квалификационным требованиям». Кроме того, как отмечается в отчете, результатами катастрофы также стали: спешка экипажа при подготовке к полету, отказ от обогрева приемников полного давления, конструктивные особенности Ан-148, ограничивающие продолжительность обогрева на земле.

Ранее сообщалось, что свидетельства 65 пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет в Челябинске, были анулированы. Среди них — второй пилот разбившегося Ан-148 Сергей Гамбарян. Это произошло из-за того, что университет не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

11 февраля прошлого года в Раменском районе Московской области произршло крушение Ан-148, вылетевшего из Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Согласно выводам Следственного комитета, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение из-за ошибки пилота. По данным СК, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, которые во время набора высоты покрылись льдом. В результате командир экипажа Валерий Губанов принял решение о разгоне самолета его переводе в режим пикирования исходя из неверных данных.