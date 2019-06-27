«Верните детей родителям». Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина освободить 24 украинских моряков, которых российские пограничники задержали во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину: у нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что действия украинского МИД могут «поставить под угрозу» возвращение задержанных России моряков. Речь идет о протесте МИД Украины на ноту российской стороны с предложением освободить моряков под гарантию их участия в уголовном процессе.

«Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета… Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков, и о ноте-ответе, которую отправил МИД Украины», — сказал Зеленский. В ответ Климкин заявил, что МИД Украины имел все полномочия ответить на российскую ноту без согласования с президентом.

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Напомним, российская погранслужба обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля 25 ноября прошлого года. По мнению России, корабли пересекли границу незаконно, так как Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев заявляет, что заявки были поданы, но их оставили без ответа.

После инцидента ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 24 украинских моряков за незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 322 УК), в настоящее время они находятся под арестом.