Reuters: в прошлом году «Яндекс» атаковали иностранные хакеры

В конце 2018 года работающие на иностранные спецслужбы хакеры атаковали «Яндекс» и внедрили код, чтобы шпионить за пользователями сервиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным агенства, за атакой стояли хакеры, связанные со спецслужбами США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Источники агенства сообщили, что атака была направлена на шпионаж, а не на кражу интеллектуальной собственности.

Представитель «Яндекса» Илья Грабовский подтвердил попытку взлома компании. «Эта конкретная атака была обнаружена службой безопасности „Яндекса“ на очень ранней стадии. Она была полностью нейтрализована до нанесения какого-либо ущерба», — сказал он.

ТААС писал, что в «Яндекс» заявили о попытках взлома сервисов компании западными спецслужбами. Позже агенство убрало эту информацию.