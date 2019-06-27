Прокуратура запросила более 14 лет колонии для фигуранта дела «кубанских каннибалов»

В Прикубанском районном суде Краснодара прокуратура запросила 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима для фигуранта так называемого дела «кубанских каннибалов» Дмитрия Бакшеева. Об этом сообщает «Медиазона».

Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и надругательстве над телом умершей (ч. 1 ст. 244 УК). По версии следствия, что в сентябре 2017 года Бакшеев по просьбе жены убил их знакомую Елену Вахрушеву. Мужчина расчленил тело, унеся некоторые части трупа домой, и сделал селфи с некоторыми фрагментами.

По словам юриста Юлии Федотовой, ее подзащитный невиновен: «В деле нет ни одного доказательства того, что он именно ее убил». Она настаивает на том, что Бакшеев пошел гулять с собакой, нашел мешки, не понял, что внутри, и принес их домой. Обнаружив содержимое пакетов, подсудимый побоялся вынести их из дома и оставил в квартире, уточнила юрист.

Ранее суд приговорил к 10 годам колонии фигурантку дела, жену Бакшеева Наталью. Ее признали виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству знакомой. Сама Бакшеева вину не признала.