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На саммите G20 в Осаке начались переговоры Путина и Трампа

Политика

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Встреча Путина и Трампа длилась полтора часа. В сообщении Белого дома говорится, что они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле, Иране, а также на Украине. Трамп и Путин также сказали, что в улучшении отношений между США и Россией заинтересованы обе стороны и весь мир. 

В японской Осаке в рамках саммита «большой двадцатки» проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости. 

Агентство отмечает, что Путин и Трамп планируют обсудить, в частности, вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. Путин считает встречу с Трампом хорошей возможностью продолжить диалог после прошлогодних переговоров в Хельсинки, сообщает ТАСС. По мнению Трампа, переговоры с российским лидером будут «отличными». 

До этого Путин и Трамп прошли вместе на на церемонию фотографирования участников саммита и по дороге обменялись несколькими фразами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что они поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся. 

Саммит G20 проходит в Осаке 28-29 июня. Ранее Трамп и Путин встречались на саммите «большой двадцатки» в Хельсинки в июле прошлого года. Вторая встреча в Аргентине не состоялась из-за инцидента в Керченском проливе. 3 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор.

Теги:
путин, трамп, em
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