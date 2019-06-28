На саммите G20 в Осаке начались переговоры Путина и Трампа

обновление Встреча Путина и Трампа длилась полтора часа. В сообщении Белого дома говорится, что они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле, Иране, а также на Украине. Трамп и Путин также сказали, что в улучшении отношений между США и Россией заинтересованы обе стороны и весь мир.

В японской Осаке в рамках саммита «большой двадцатки» проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.

JUST IN: President Trump is meeting right now with President Putin at the G-20 in Japan. pic.twitter.com/CahqRXEQ9X — NBC News (@NBCNews) June 28, 2019

Агентство отмечает, что Путин и Трамп планируют обсудить, в частности, вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. Путин считает встречу с Трампом хорошей возможностью продолжить диалог после прошлогодних переговоров в Хельсинки, сообщает ТАСС. По мнению Трампа, переговоры с российским лидером будут «отличными».

До этого Путин и Трамп прошли вместе на на церемонию фотографирования участников саммита и по дороге обменялись несколькими фразами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что они поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся.

Саммит G20 проходит в Осаке 28-29 июня. Ранее Трамп и Путин встречались на саммите «большой двадцатки» в Хельсинки в июле прошлого года. Вторая встреча в Аргентине не состоялась из-за инцидента в Керченском проливе. 3 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор.