В Иркутской области из-за паводка эвакуировали более 840 человек

В Иркутской области из-за паводка эвакуировали 842 человек, в том числе 181 ребенка, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Два человека в результате паводка погибли, сообщили региональные власти. В 20 населенных пунктах области подтоплено почти 2,4 тысячи домов и более 2,5 тысяч приусадебных участков. В результате паводка также было повреждено три автомобильных моста и подтоплено 16 участков дорог.

От внешнего мира оказались отрезаны 18 населенных пунктов, отметили в региональном правительстве. Для устранения последствий паводка мобилизовали жителей области, у которых есть лодки и катера.

«Прежде всего, должна быть создана рабочая группа, которая в минимальные сроки подготовит сводные данные по людям полностью или частично утратившим свое имущество, чтобы мы могли оперативно подготовить документы на компенсационные выплаты из областного и федерального бюджетов», — сказал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

В МЧС отметили, что дожди в регионе продолжатся 28-30 июня. Из-за этого в ряде рек ожидается повышение уровня воды.