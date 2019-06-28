Одного из топ-менеджеров «Рольфа» задержали после допроса в СК. Обновлено

обновление В пресс-слежбе компании ТАСС сообщили о задержании Кайро.

После обысков, прошедших накануне в офисах автодилера «Рольф», в Следственный комитет для допроса доставили трех топ-менеджеров компании — гендиректора Светлану Виноградову, главного финансового директора Александра Озерянова и директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолий Кайро, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, у них изъяли всю финансовую документацию о деятельности «Рольфа» и офисную технику. Их доставили в здание Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.

Решение о том, в каком статусе топ-менеджеры будут проходить по уголовному делу о валютных операциях по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК) примут по результатам допросов, уточнили «Коммерсанту» в Следственном комитете.

По данным издания, в Петербурге в ходе обысков также изъяли документацию, но никого не задержали.

Уголовное дело было возбуждено накануне против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании. По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями компаний «Рольф», «Рольф Эстэйт» и подконтрольной ему кипрской «Панабел лимитед» для незаконного перечисления денег на счета последней.

Для этого соучастники создали подложный договор купли-продажи акций «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости в 4 млрд рублей, уточнили в СК. Эти деньги поступили в обращение Петрова через подконтрольные ему иностранные организации.