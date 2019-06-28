ФАС хочет получить право блокировки сайтов с незаконной рекламой онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует получить право блокировки сайтов, на которых размещена незаконная реклама онлайн-казино, рассказала ТАСС начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

По ее словам, этот вопрос сейчас прорабатывается. В качестве одного из вариантов ФАС предлагает сначала направлять одно или два предупреждения сайту, на котором есть незаконная реклама онлайн-казино. Если предупреждение ресурс проигнорирует, то регулирующие органы смогут его заблокировать.

«Реклама казино у нас запрещена в интернете. И, в принципе, в поисковиках и на новостных сайтах она не появляется. Такая реклама в большей степени характерна для сайтов с пиратским контентом, но не всегда эти сайты расположены в наших доменных зонах, поэтому не всегда возможно закрыть доступ к такому сайту. Мы эту проблему знаем и пытаемся решить», — объяснила Никитина.

Она добавила, что детали предложения ФАС планирует обсудить с Роскомнадзором. Также оно обсуждается с предпринимателями.

«Мы пока не готовили текст, который будет вынесен на обсуждение с ведомствами, но я думаю, что до конца года мы уже выйдем на уровень проработки конкретного предложения с ведомствами и поймем, что делать дальше. Пока что у нас много вопросов относительно того, в каком формате это все надо регулировать», — отметила Никитина.

В начале июня компания Mediascope сообщила, что запрещенное в России онлайн-казино Azino 777 за первый квартал 2019 года заняло 60-е место в списке крупнейших рекламодателей Рунета, до этого оно занимало первое место. Однако в тройку лидеров выбилась не имеющая лицензии букмекерская контора 1XBet, а возглавила рейтинг корпорация Google.