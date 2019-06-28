Более 40 не утвердивших KPI руководителей госкомпаний избежали наказания

В 2013 году президент распорядился утвердить в российских госкомпаниях ключевые показатели эффективности (KPI), однако 43 начальника госпредприятий этого так и не сделали. Об этом сообщает РБК.

В связи с этим их должны были привлечь к ответственности, но соответствующие решения в итоге не были приняты. Замглавы аппарата правительства Анатолий Кириенко рассказал об этом премьер-министру Дмитрию Медведву в письме, с которым также ознакомился РБК.

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После этого Медведев поручил Минэкономразвития проанализировать, как связаны премии госменеджеров и результаты выполнения ими KPI, передает издание. В письме Кириенко отмечает, что министерство не смогло принять «исчерпывающие меры». В частности, не установлен нормативно-правовой акт, который закреплял бы статус KPI. Кроме того, правительство не приняло проект распоряжения о совершенствовании системы применения ключевых показателей эффективности.

Из документа следует, что ведомство не привлекло к ответственности руководителей 24 акционерных обществ и 19 унитарных предприятий. Премьер-министр, изучив письмо Кириенко, поручил Минэкономразвития закрепить статус KPI для оценки работы руководства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий Счетной палате осуществлять финансовый контроль за «дочками» госкомпаний. Предполагается, что документ позволит оценивать эффективность использования средств, выделяемых из федерального бюджета, на всех стадиях их движения.