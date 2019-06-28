В Эфиопии задержали около 250 человек после попытки переворота, произошедшей на прошлой неделе в штате Амхара, передает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

В частности, партия «Национальное движение Амхара» сообщала о задержании 56 своих сторонников. Ее представитель Кристиан Таделе заявил, что он получил сообщения о задержаниях членов партии в четырех городах региона Оромия.

Журналист Эскиндер Нега в разговоре с агентством рассказал, что люди были задержаны в соответствии с антитеррористическим законом страны. Он заявил, что до реформ в Эфиопии, произошедших год назад, антитеррористическое законодательство использовалось «для подавления мирной оппозиции, и [сейчас] происходит то же самое».

В ходе попытки переворота были убиты более 50 человек, в том числе генеральный директор штаба Сир Меконнен и глава регионального правительства Амхары Амбахью Меконнен. Организатором попытки переворота власти считают главу службы безопасности штата Асамнова Тсиге.