ЦИК не нашел нарушений в 60 муниципалитетах Петербурга

Представители Центризбиркома России после проверки 60 из 109 муниципалитетов Санкт-Петербурга заявили, что не нашли нарушений, на которые комиссия получила жалобы. Об этом ТАСС сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

«В подавляющем большинстве муниципальных комиссий работа организована в строгом соответствии с законом — нарушений в деятельности таких комиссий не выявлено», — заявил он. Шевченко добавил, что избирком направил обращения в прокуратуру и Следственный комитет из-за тайного объявления выборов в четырех муниципалитетах.

При этом накануне глава ЦИК Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за нарушений, которые она назвала «безобразием».

Ранее избирком города отказался рассматривать жалобу в округе «Екатерингофский», где напали на руководителя местного штаба Навального Александра Шуршева. ЦИК сначала обнаружил, что выборы там также назначили тайно, но затем в «Екатерингофском» якобы доказали обратное.

По словам Шуршева, нападения произошло из-за того, что он снимал искусственную очередь в избирком. Независимые кандидаты неоднократно жаловались, что такие очереди мешают им подавать документы.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и выборы губернатора пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.