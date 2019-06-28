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В Иркутской области из-за паводка эвакуировали более 800 человек. Есть погибшие

Общество

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В Иркутской области из-за ливней поднялся уровень воды в реках, отчего затопило почти 2,4 тысячи жилых домов и 2,5 тысячи приусадебных участков, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Спасатели эвакуировали 842 человека. Двое отказавшихся от эвакуации погибли, передает региональное правительство. Кроме того, 18 поселков оказались отрезанными от внешнего мира. В регионе введен режим ЧС.

По данным МЧС, паводок произошел в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. Спасатели эвакуируют население на вертолетах и лодках. В области перекрыли федеральную трассу «Сибирь».

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Теги:
режим чс, паводок, иркутская область, kb
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