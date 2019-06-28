В Иркутской области из-за паводка эвакуировали более 800 человек. Есть погибшие

В Иркутской области из-за ливней поднялся уровень воды в реках, отчего затопило почти 2,4 тысячи жилых домов и 2,5 тысячи приусадебных участков, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Спасатели эвакуировали 842 человека. Двое отказавшихся от эвакуации погибли, передает региональное правительство. Кроме того, 18 поселков оказались отрезанными от внешнего мира. В регионе введен режим ЧС.

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов pic.twitter.com/cQiyrg7pE6 — Акилина Чураковa (@ACobaq1) June 28, 2019

По данным МЧС, паводок произошел в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. Спасатели эвакуируют население на вертолетах и лодках. В области перекрыли федеральную трассу «Сибирь».