В Москве задержали сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

В Москве полицейские задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Об этом сообщила в своем твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

За что именно задержали и куда везут, пока неизвестно pic.twitter.com/2sowqPYvre — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 28, 2019

По ее словам, Шаведдинова привезли в Останкинский районный суд. Она уточнила, что точно неизвестно, за что его будут судить, «но нет сомнений, что за митинг в защиту Голунова».

Шаведдинов в своем твиттере сообщил, что заседание пройдет по административному делу за повторное нарушение законодательства о митингах (ч.8 ст. 20.2 КоАП).

Ранее Шаведдинова вместе с юристом ФБК Вячеславом Гимади вызывали в прокуратуру из-за поста в соцсети, но те отказались приходить. Речь идет о твитах, в которых они якобы оскорбили активистку «Гражданского патруля» Светлану Кондратьеву.

12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналисты «Медузы» Ивана Голунова. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но накануне акции дело закрыли.