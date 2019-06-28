В Москве из-за ливней затопило дорогу к аэропорту Шереметьево

В Москве из-за длительных ливней затопило участок дороги в районе Шереметьево, сообщается на сайте аэропорта.

В Москве из-за ливня затопило дорогу к (аэро)порту Шереметьево. Людей перевозят так pic.twitter.com/1UbhrUKTfz — Лентач (@oldLentach) June 28, 2019

Затруднено движение транспорта на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

Также оказалась частично затоплена парковка терминала В. Пассажирам не рекомендуют добираться до него на автомобиле.