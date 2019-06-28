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В Москве из-за ливней затопило дорогу к аэропорту Шереметьево
В Москве из-за длительных ливней затопило участок дороги в районе Шереметьево, сообщается на сайте аэропорта.
В Москве из-за ливня затопило дорогу к (аэро)порту Шереметьево. Людей перевозят так pic.twitter.com/1UbhrUKTfz— Лентач (@oldLentach) June 28, 2019
Затруднено движение транспорта на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.
Также оказалась частично затоплена парковка терминала В. Пассажирам не рекомендуют добираться до него на автомобиле.
Подъезд к терминалу B Шереметьево превратился в реку. Картина маслом "Приплыли". Когда уже Москва и область будут готовы по максимуму к капризам погоды? #Москва #ливень #лето2019 pic.twitter.com/HXQENriWTK— Владислав Колмагоров (@kolmagoro_v) June 28, 2019