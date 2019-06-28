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В Москве из-за ливней затопило дорогу к аэропорту Шереметьево

Общество

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В Москве из-за длительных ливней затопило участок дороги в районе Шереметьево, сообщается на сайте аэропорта.

Затруднено движение транспорта на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

Также оказалась частично затоплена парковка терминала В. Пассажирам не рекомендуют добираться до него на автомобиле.

 

Теги:
ливни, шереметьево, kb
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