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В Москве полиция задержала члена Либертарианской партии из-за митинга 12 июня

Общество

 

В Москве полиция задержала члена Либертарианской партии России Павла Сайгина из-за участия в митинге против фабрикации уголовных дел 12 июня. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». 

По словам пресс-секретаря партии, Сайгина задержали на выходе из дома и повезли в Замоскворецкий суд. 

Ранее сегодня также задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, его привезли в Останкинский районный суд.  Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что точно неизвестно, за что его будут судить, «но нет сомнений, что за митинг в защиту Голунова».

В день митинга Сайгина задержали и составили на него протокол за участие в акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорту (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). На первое судебное заседание активист не пошел, суд вернул его административное дело в полицию.

12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналисты «Медузы» Ивана Голунова. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но накануне акции дело закрыли.

Теги:
задержания, митинги, nt
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