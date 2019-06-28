В Москве полиция задержала члена Либертарианской партии из-за митинга 12 июня

В Москве полиция задержала члена Либертарианской партии России Павла Сайгина из-за участия в митинге против фабрикации уголовных дел 12 июня. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По словам пресс-секретаря партии, Сайгина задержали на выходе из дома и повезли в Замоскворецкий суд.

Ранее сегодня также задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, его привезли в Останкинский районный суд. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что точно неизвестно, за что его будут судить, «но нет сомнений, что за митинг в защиту Голунова».

В день митинга Сайгина задержали и составили на него протокол за участие в акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорту (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). На первое судебное заседание активист не пошел, суд вернул его административное дело в полицию.

12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналисты «Медузы» Ивана Голунова. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но накануне акции дело закрыли.