Росрыболовство: выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки и белухи чувствуют себя нормально

Выпущенные из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя косатки и белухи чувствуют себя нормально. Об этом ТАСС сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Косатки уже ушли на 140 километров от точки выпуска. Белухи уже тоже ушли от точки выпуска и находятся пока в нормальном состоянии, то есть они двигаются и перемещаются», — заявил он.

Косатки после выхода из «китовой тюрьмы» pic.twitter.com/9HC1JqtyQu — Шаден (@ShadenFM) June 28, 2019

Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) рассказали, что косатки движутся в сторону Шантарских островов, где их поймали и предположительно находится их семья.

ВНИРО опубликовал видео с выпущенными косатками. Представитель института заявил, что их поведение на нем можно воспринимать как ликование. Экологи же считают, что это признаки стресса, передает РИА Новости.

Накануне в открытое море в Хабаровском крае выпустили первую группу китов из бухты Средняя. В «китовой тюрьме» осталось еще 8 косаток и 81 белуха. Коалиция «Свободу косаткам и белухам» назвала «полным провалом» операцию ВНИРО по выпуску животных и заявила о нарушениях.

Около 100 косаток и белух с прошлого года содержатся в приморской бухте Средняя, которую впоследствии из-за тесных грязных бассейнов и холода стали называть «китовой тюрьмой». Животных выловили в Охотском море для поставки в Китай.