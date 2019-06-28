В Башкирии сотрудника ФСИН приговорили к 9,5 годам колонии за убийство заключенного

Калининский городской суд Уфы приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима сотрудника башкирской исправительной колонии №4 Рафката Тазетдинова за смерть заключенного Сергея Лазько в 2012 году. Об этом написала правозащитница Альмира Жукова.

Тазетдинова признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК), и в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Как пишет «Эхо-Москвы», Лазько был осужден за кражу и в 2012 году должен был освободиться из колонии, расположенной в городе Салават-6. В июле 2012 года Лазько и еще несколько человек перевели в ШИЗО за нарушение режима. Заключенные пожаловались в республиканский ОНК на избиения в изляторе.

После этого в колонию приехали правозащитники, в том числе и Альмира Жукова. Выяснилось, что Лазько умер от полученных травм. При этом в заключении экспертов было написано, что он умер из-за сердечной недостаточности, однако на теле заключенного было множество гематом и ссадин.

«Стерлитамакский городской суд дважды оправдывал сотрудника ИК Тазетдинова. И дважды по моей апелляционной жалобе Верховный суд Башкирии отменял оправдательные приговор. <...> Дело было передано в Калининский районный суд г. Уфы. 26 июня 2019 года вынесен обвинительный приговор в отношении Тазетдинова, и он приговорен к 9,5 лет колонии строгого режима», — написала правозащитница.