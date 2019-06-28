«Ведомости»: зарегистрированные на Бермудах российские самолеты могут прекратить полеты

Иностранные суда российских авиакомпаний могут прекратить полеты из-за новых требований Росавиации, пишут «Ведомости» со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Новгородова.

Росавиация потребовала от авиакомпаний сертифицировать любые изменения в зарегистрированных на Бермудских островах самолетах. Таким образом, ведомство решило игнорировать соглашение с Бермудами, отмечает издание.

По данным «Ведомостей», в Росавиацию поступило письмо от министерства внутренних дел, в котором указано, что это соглашение не считается международным, поэтому не имеет приоритета над российским законодательством. «Бермуды — заморская территория Великобритании и не правомочна сама заключать международные договоры», — говорится в документе МИДа.

Не одобренные Росавиацей изменения будут классифицировать как несоответствие, на устранение которых будут давать до года. Собеседники издания подчеркивают, что в отличие от международных процедур сертификации у Росавиации нет никаких регламентов, расценок и даже людей. По их мнению, ведомство приняло такое решение, чтобы перевести суда в российский реестр.

По данным Росавиации и сервиса flightradar24, 30 крупнейших российских авиакомпаний эксплуатируют 770 иностранных судов. При этом 700 из них зарегистрированы на Бермудских островах, остальные 70 – в Ирландии и России.

Все иностранные суда авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», S7, Utair, Nordwind, Azur Air, Red Wings зарегистрированы на Бермудах, подчеркивает издание.