В Калининградской области прокуратура потребовала убрать с герба инициалы регента Пруссии

В Черняховске Калининградской области прокуратура через суд требует изменить герб с герба инициалы регента Пруссии Георга Фридриха фон Ансбаха. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Герб Черняховска

По мнению прокуратуры, надпись нарушает закона о государственном языке. Поэтому ведомство требует возложить на ответчиков обязанность устранить нарушения федерального законодательства, то есть, исключить буквы на изображении герба Черняховска.

Проверку ведомтсво провело из-за обращения общественной организации «Русская община Калининградской области». Члены организации считают, что «герб прославляет не русского героя, в честь которого назван город, а средневекового немца, убившего 43 медведя и решившего увековечить себя и свою страсть к охоте на гербе города».

Черняховск назван в честь полководца Великой Отечественной войны Ивана Черняховского. До этого город назвался Инстербург, и был передан РСФСР после Второй мировой войны. Герб, на котором изображены инициалы регента Пруссии, был утвержден в 2002 году.