Футбольный клуб «Милан» отстранили от участия в Лиге Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии исключил футбольный клуб «Милан» из состава участников Лиги Европы в сезоне 2019/2020 за нарушение правил финансового fair play. Об этом говорится на сайте суда.

Такое предложение выдвинуло руководство «Милана». Предполагалось, что команда пропустит евросезон, а УЕФА в обмен даст клубу отсрочку для приведения в порядок финансовых дел.

Место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», а клуб «Торино» сыграет в квалификационном турнире.

В декабре УЕФА оштрафовал «Милан» на 12 млн евро — полную сумму от прибыли, полученной от выступления в розыгрыше Лиги Европы.