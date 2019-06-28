Суд приговорил к 12 годам колонии обвиняемого по делу «кубанских каннибалов»

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил обвиняемого по так называемому делу «кубанских каннибалов» Дмитрия Бакшеева к 12 годам и двум месяцам в колонии строгого режима. Об этом сообщают «Свободные медиа».

Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и надругательстве над телом умершей (ч. 1 ст. 244 УК). Накануне прокуратура запросила 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима для Бакшеева.

По версии следствия, в сентябре 2017 года Бакшеев по просьбе жены убил их знакомую Елену Вахрушеву. Мужчина расчленил тело, унеся некоторые части трупа домой, и сделал селфи с некоторыми фрагментами, говорится в материалах дела.

Ранее суд приговорил к 10 годам колонии фигурантку дела, жену Бакшеева Наталью. Ее признали виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству знакомой. Сама Бакшеева вину не признала.