Суд сократил штраф стилисту Сергею Звереву за пикет у Кремля в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил с 15 до 10 тысяч рублей штраф стилисту Сергею Звереву за одиночный пикет на Красной площади против строительства завода по розливу питьевой воды на Байкале. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала сотрудничающая с проектом юрист Екатерина Селезнева.

Защита Зверева заявила, что собирается обжаловать штраф в Европейском суде по правам человека и российских судах — вплоть до президиума Верховного суда.

Одиночный пикет на Красной площади стилист провел 3 марта. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст. 20.2 КоАП). Селезнева настаивает на невиновности Зверева, поскольку одиночные пикеты не требуют согласования, а прилегающая к резиденции президента территория четко не определена.

В январе на берегу Байкала начали строить завод по производству питьевой воды, но в последствии суды признали строительство незаконным и запретили вести работы из-за найденной на месте стройки свалки и следов нефтепродуктов.