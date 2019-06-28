Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток за акцию в поддержку Голунова

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова арестовали на девять суток за участие в несогласованной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает в своем твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Шаведдинова признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). При этом Ярмыш отмечает, что в протоколе местом его задержания обозначен адрес ГУ МВД — Петровка, 38, хотя Шаведдинов не успел туда дойти, и его задержали на Рождественском бульваре.

Сотрудник ФБК считает свое задержание политическим. Шаведдинов утверждает, что содержание протокола не соответствует действительности, так как никаких лозунгов он не выкрикивал и проходу граждан не мешал.

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Из материалов дела мы узнали, за что меня будут судить: «мусора - позор России», «подкиньте нам наркотики», «цепные псы». pic.twitter.com/I6ee7RV0Qi — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) June 28, 2019

Шаведдинова задержали утром 28 июня у его подъезда и сразу отвезли в суд. Ранее его вместе с юристом ФБК Вячеславом Гимади вызывали в прокуратуру из-за твита, на который пожаловалась преследовавшая Навального активистка.

12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналисты «Медузы» Ивана Голунова. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но накануне акции дело закрыли.