В Тюмени арестовали начальника колонии. Он обеспечил заключенному отдельное помещении для жилья, телефон, интернет и холодильник

Следственное управление СК по Тюменской области возбудило уголовное дело против начальника колонии №1 за создание комфортной камеры для заключенного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Фото: пресс-служба управление СК по Тюменской области

По версии следствия, с марта прошлого года по май этого Чурсин каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за создание «комфортных» условий содержания. Заключенному предоставили для жилья отдельное помещении на территории цеха при колонии, а также телефон, телевизор, интернет и холодильник.

По данным 72.ru, начальника колонии зовут Игорь Чурсин. Его задержали 26 июня на рабочем месте и арестовали на два месяца.