Город в Иркутской области эвакуируют из-за резкого роста уровня воды

В городе Тулун Иркутской области начали эвакуацию населения из-за наводнения. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Спасательная операция в Тулуне, многие люди отказывались от эвакуации, спасатели силой снимают людей с крыш. @ Tulun https://t.co/UKeMH0Fx9q — МЧС Иркутскаяобласть (@mchs38) June 28, 2019

По данным ведомства, уровень воды на реке Ия превысил отметку 946 см, при критическом 700 см. Из-за этого был подтоплен 31 жилой дом.

«Угроза дальнейшего подъема уровня воды сохраняется, в предполагаемую зону подтопления попадет 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек, из них 35 детей», — отмечают в МЧС.

Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней, отчего затопило почти 2,4 тысячи жилых домов и 2,5 тысячи приусадебных участков. Кроме того, 18 поселков оказались отрезанными от внешнего мира. В регионе введен режим ЧС. Известно, что двое человек, отказавшихся от эвакуации, погибли.