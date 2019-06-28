МВД: предложение аккредитовать участников проекта «Лев против» в качестве дружинников в ведомство не поступало

Предложения от граждан о легализации движения «Лев против», которое выступает против распития алкоголя и курения в общественных местах, в Министерство внутренних дел не поступали. Об этом говорится в ответе МВД на запрос «Новой газеты».

«Сообщаем, что в адрес Министерства и на имя его руководства в 2019 году предложения о выдаче активистам указанных Вами движений аккредитацию народных дружинников не поступали», — отмечается в сообщении.

Ранее с предложением аккердитовать участников проекта «Лев против» в качестве народных дружинников выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра «Поколение права» Андрей Андреев.

В их обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева говорилось, что деятельность движения «достойна внимания, но нуждается в правовом регулировании и приведении таких объединений в единое конструктивное русло».

Участники проекта не стали комментировать «Новой газете» данную инициативу.

С конца мая участники «Льва против» проводили рейды против курения и распития алкоголя в общественных местах в центре Москвы, в частности в парке «Горка» на Китай-городе и на Хохловской площади («Яма») у Покровских ворот.

Спортсмены требовали от отдыхающих убрать алкоголь, в случае сопротивления они сами отбирали бутылки и выливали содержимое в канализацию. После этого зачастую завязывалась драка: участники движения брызгали перцовыми баллончиками в лица тех, кто, по их мнению, пытался напасть или бросить в них бутылку.

Несколько последних пятничных рейдов прошли в присутствии полицейских и сотрудников ОМОНа, которые задерживали отдыхающих по указанию лидера «Льва против» Михаила Лазутина. В автозак попадали и те, кто просто наблюдал за происходящим и фотографировал.

Накануе стало известно, что Яму временно закрыли для проведения ремонтных работ. В префектуре ЦАО объяснили ограждения, появившиеся вокруг площади, необходимостью восстановить покрытие амфитеатра, отштукатурить и покрасить бетонные ступени, очистить ливневки и провести «противовандальные мероприятия».