Суд увеличил срок наказания полицейскому, зарезавшему жену 57 ударами ножа

Московский областной суд постановил изменить приговор бывшему наркополицейскому Сергею Гусятникову, который убил свою жену Елену Верба, нанеся ей 57 ножевых ранений. Срок лишения свободы Гусятникова увеличился с девяти до десяти лет.

Судья постановил признать отягчающим обстоятельством тот факт, что Гусятников на момент совершения преступления являлся сотрудником органов внутренних дел (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Суд также постановил взыскать с него в пользу матери убитой Анны Верба 800 тысяч рублей, в пользу сына погибшей Никиты — 1,5 млн рублей.

14 ноября 2018 года Солнечногорский городской суд приговорил Сергея Гусятникова к 9 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Максимальный срок, предусматриваемый этим пунктом, составляет 15 лет лишения свободы.

Анна Верба, мать погибшей, подала апелляцию об отмене приговора и возращении дела прокурору. Потерпевшая, представляющая также интересы малолетнего сына погибшей Никиты, считает, что преступление должно было быть переквалифицировано как более тяжкое — убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Гусятников, бывший капитан полиции в расформированной ФСКН, убил свою 28-летнюю жену 5 января 2018 года. Он нанес ей 57 ножевых ранений, в это время в соседней комнате спал их сын семилетний Никита. После этого убийца ушел из дома.

В качестве смягчающих обстоятельств, позволивших вынести не самый суровый приговор, суд посчитал наличие у Гусятникова малолетнего сына, который проходит по делу пострадавшим. Также смягчающим обстоятельств стало то, что экс-полицейский якобы совершил явку с повинной.

Сам обвиняемый также требовал апелляции по делу: он хотел «снизить назначенное наказании вследствие его чрезмерной суровости» до 5-6 лет колонии общего режима.