Прокуратура потребовала возбудить дело против полицейских, отпустивших обвиняемого в отравлении более десятка человек в центре Москвы

В Москве прокуратура потребовала возбудить дело о халатности против полицейских, которые отпустили под подписку о невыезде Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении более десятка человек в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководительницу пресс-службы надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

По ее словам, информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня, вскоре его задержали и доставили в ОМВД по Басманному району. «В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена. Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений мужчина был отпущен домой, после чего совершил еще ряд тяжких преступлений», — сказала Нефедова.

26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии обвиняют в разбое (ст. 162 УК), грабеже (ст. 161 УК) и краже (ст. 158 УК). Всего против него возбуждено семь уголовных дел. Сабанов частично признал свою вину. 26 июня его арестовали на два месяца.

Во второй раз Сабанова задержали 24 июня. Это произошло после того, как СМИ распространили информацию о массовых отравлениях в районе Чистых прудов, общественном пространстве Яма, парке «Горка» и рюмочной «Зинзивер».

Во время обысков в доме Сабанова нашли феназепам, клозапин и трамадол, которые он предположительно добавлял в напитки жертв. Полиция установила 11 пострадавших. The Village сообщал о нападениях на 24 человек.