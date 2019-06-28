Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест до 25 августа директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Кайро обвиняют в незаконном выводе денежных средств за границу (ч. 3 ст. 193.1 УК).

«Открытые медиа» сообщали, что судья Наталья Дударь обвинила следователя в незнании уголовно-процессуального кодекса — тот не смог объяснить, почему просит отправить Кайро под домашний арест. В итоге судья выдала следователю том Уголовно-процессуального кодекса и объявила перерыв, чтобы следователь смог его изучить.

Уголовное дело было возбуждено накануне против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании. В автосалонах и офисах «Рольфа» прошли обыски. Сам Петров сейчас находится за границей, и не собирается возвращаться в Россию.

По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями компаний «Рольф», «Рольф Эстэйт» и подконтрольной ему кипрской «Панабел лимитед» для незаконного перечисления денег на счета последней.

Для этого соучастники создали подложный договор купли-продажи акций «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости в 4 млрд рублей, уточнили в СК. Эти деньги поступили в обращение Петрова через подконтрольные ему иностранные организации.

«Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России, основанный в 1991 году. В 2018 году выручка компании составила почти 230 млрд рублей. «Рольф» сотрудничает с такими марками, как Audi, BMW, Ford, KIA, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan и другие.