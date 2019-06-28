«Аэрофлот» решил не отказываться от 100 новых SSJ-100 после авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» не отказалась от новых самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает РБК.

Контракты о покупке новых самолетов «Аэрофлот» должен подписать в этом году. Также Савельев отметил, что авиакомпания не отказывается от дополнительных 35 самолетов МС-21.

«Оформление соответствующих договоренностей — график поставок и коммерческие условия контракта — находится в стадии проработки», — рассказал он.

О том, что в 2019 году «Аэрофлоту» поступят десять лайнеров SSJ-100 ранее сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, отмечает РБК. К 2026 году авиакомпания получит в общей сложности 100 самолетов этой модели, выпуск МС-21 запланирован на 2021 год.

Напомним, 5 мая SSJ-100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку в Шереметьево. Лайнер загорелся, в результате произошедшего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В опубликованном в мае предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета нет указаний на то, что причиной авиакатастрофы могли стать ошибки пилотов, хотя СМИ сообщали, что это рассматривается экспертами как основная версия.