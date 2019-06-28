В московском штабе Навального рассказали об офисе для фальсификации подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму

Сотрудники московского штаба политика Алексея Навального сообщили о том, что обнаружили в столице офис, в котором фальсифицировали подписи в поддержку некоторых кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщил в фейсбуке сторонник Навального Леонид Волков.

По факту возможных фальсификаций полиция начала проверку. Координатор московского штаба Навального Олег Степанов написал в твиттере, что подписи фальсифицировались за кандидата от партии «Коммунисты России» Никиту Остранкова, актера Андрея Соколова, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма и бывшего главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Степанов рассказал «Новой газете», что процесс фальсификации состоял из двух частей: в одном кабинете сидели люди, которые записывали паспортные данные, в соседней комнате – те, кто проставлял подписи. «Подписи проставлялись по образцам, там даже есть специальные черновики, где рисовщики подписей тренировались, чтобы поставить подписи верно. <…> Очевидно, что подписи собирались для того, чтобы быть сданными», — уточнил он.

По словам Степанова, людей, участвующих в фальсификациях, контролировали: им платили 75 рублей за один заполненный лист. «Если там было неправильное сокращение <…>, их заставляли перечеркнуть и заполнить все заново», — добавил он. Степанов заявил, что в офисе были не только паспортные данные людей, но и образцы подписей. «С нашей точки зрения, подобную информацию можно получить только в государственных органах, поэтому мы считаем, что власти должны прямо ответить на этот вопрос: откуда у фальсификаторов оказались образцы подписей граждан?» — отметил он.

Он объяснил, что объявления о сборе подписей рассылаются в пабликах в социальных сетях, и Михаил Савков, заместитель координатора московского штаба Навального, увидел одно из таких объявлений. Он проник в офис под прикрытием. В штабе Навального отмети ли, что собираются выпустить видеоролик об обнаруженном ими офисе.

«Сказали, куда прийти, он с утра пришел, увидел, что там идет рисовка подписей, позвонил мне, другим нашим коллегам, мы вызвали полицию, полиция ехала более двух часов, несмотря на написанное заявление. В итоге мы прошли туда самостоятельно, после чего потребовали всем прекратить заниматься вот этим всем неприличным действием и сдаться полиции», — сказал Степанов. По его словам, организаторы фальсификаций «сразу убежали». «Дальше двери оказались заперты и мы не могли покинуть помещение вместе с частью людей, участвующих в фальсификациях», — добавил он.

Примерно через 40 минут, по его словам, охранники открыли двери. Сторонники Навального, присутствовавшие на месте, дали объяснение и ушли. Объяснения полиции также дала одна из исполнительниц, заявил Степанов.

Сергей Митрохин назвал в твиттере фильсификацию подписей за него «очередной провокацией», Андрей Соколов заявил РИА Новости, что уже собрал достаточно подписей, поэтому ему «незачем этим (фальсификацией – ред.) заниматься».

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. В частности, Митрохин и Соколов выдвигаются в 43-м округе, куда входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники.