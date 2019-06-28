Минюст признал нежелательной организацией американский фонд Free Russia Foundation

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций американский фонд Free Russia Foundation («Свободная Россия»), сообщается на сайте Минюста.

Директор департамента министерства Андрей Чумаков сообщил РИА Новости, что фонд снесли в список на основании решения замгенпрокурора России.

На сайте Free Russia Foundation говорится, что организация является некоммерческой и неправительственной, ее создали живущие за границей россияне. Фонд сосредоточен «на разработке стратегического видения России после Путина и конкретной программы на переходный период».

Закон о нежелательных организациях приняли в России летом 2015 года. В настоящее время в список входят 16 организаций, в том числе британские OR Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement. В 2016 году в России бизнесменом Михаилом Ходорковским было учреждено движение «Открытая Россия», оно не было зарегистрировано. В конце марта из-за преследования активистов в нем приняли решение о его ликвидации и создании общественной организации с тем же названием.