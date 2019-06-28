Из дела об оскорбительном граффити про Путина на здании ярославского МВД убрали мотив политической ненависти

В Ярославле из уголовного дела, возбужденного против местного жителя Антона Грака из-за оскорбительного граффити про Путина на здании регионального управления МВД, убрали мотив политической ненависти. Об этом рассказал «Медиазоне» адвокат Максим Никонов, сотрудничающий с международной правозащитной группой «Агора».

Он отметил, что дело переквалифицировали на более мягкую часть статьи о вандализме (с ч. 2 на ч. 1 ст. 214 УК). Наказание по первой части предусматривает обязательные работы или арест до трех месяцев.

«Сегодня было новое уведомление о подозрении по новой квалификации, допрос и ознакомление с результатами экспертиз», — добавил Никонов.

В конце мая Грак признался, что он сделал надпись. «Решение [оставить надпись] было принято импульсивно, я прекрасно понимаю, что поступок глупый, и ничего не изменить», — говорил он.

Оскорбительное граффити про Путина на здании ярославского управления МВД появилось 31 марта. Фотографию надписи выложил в фейсбуке ярославец Кирилл Попутников, за что его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «неуважении к власти» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП).