«Би-би-си» рассказала о поездке в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Третий подозреваемый в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Денис Сергеев, которого ранее Bellingcat и TheInsider называли офицером российской разведки, мог руководить действиями других подозреваемых, сообщает «Би-би-си».

В расследовании говорится, что у него могло быть звание генерал-майора, он служит в Главном управлении Генштаба (ГРУ) российского Министерства обороны. Независимые источники подтвердили «Би-би-си», что он был руководителем группы и во время пребывания в Лондоне связывался с вышестоящими офицерами, которые были в Москве.

Собеседники «Би-би-си» подтвердили, что предполагаемый сотрудник ГРУ прибыл в лондонский аэропорт Хитроу 2 марта, 4 марта он улетел из города. В этот день произошло отравление Скрипалей.

Сергеев жил в Лондоне рядом с вокзалом Паддингтон. Его перемещения по городу установили после того, как расследовательская группа Bellingcat получила данные биллинга мобильного телефона и передала их «Би-би-си». Согласно им, Сергеев покупал билеты в Лондон почти перед отъездом.

«Би-би-си» сопоставила данные биллинга телефона Сергеева с информацией полиции о перемещениях двух других подозреваемых, Руслана Боширова и Александра Петрова. «Би-би-си» утверждает, что в этот день у Сергеева было время на встречу с ними. Вскоре после этого, уточняется в расследовании, Боширов и Петров поехали в Солсбери.

Источники «Би-би-си» предполагают, что единственный номер, на который звонил Сергеев, мог принадлежать его связному из российской разведки. Этот номер был зарегистрирован на обычную сим-карту, однако он не был связан ни с одной из вышек мобильной связи и в течение нескольких лет никому не принадлежал. Всего, по информации «Би-би-си», Сергеев ответил на десять звонков с этого номера и сам набрал его один раз 4 марта, перед отъездом с вокзала Паддингтон.

Жена Сергеева на вопросы «Би-би-си» не ответила.

Напомним, Великобритания заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, а к инциденту причастны сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. Позже стало известно о Сергееве, который приезжал в Лондон, по данным Bellingcat, под именем Сергея Федотова. Россия все обвинения отрицает.

Также Bellingcat, The Insider и болгарская газета «Капитал» рассказывали, что Сергеев в 2015 году имел отношение к другому отравлению с применением вещества класса «Новичок». Также, согласно серии расследований Bellingcat и The Insider, настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига, они оба являются сотрудниками ГРУ и в 2014 году получили звания Героев России за военные подвиги.