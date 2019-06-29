Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов о том, что в России «не имеют ничего против» ЛГБТ

продолжение Президент России Владимир Путин в ответ на критику Элтона Джон заявил, что в России ровное и «абсолютно непредвзятое» отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. «У нас есть закон, за который нас все шпыняют, — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой», — сказал Путин.

Британский певец Элтон Джон заявил о лицемерии в словах Владимира Путина о том, что в России «ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации». Об этом музыкант написал в своем инстаграме.

«Я считаю двуличным, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ „были счастливы“ и что „у нас нет с этим никаких проблем“. При этом российские дистрибьюторы предпочли цензурировать мой фильм „Рокетмен“, удалив из него любые отсылки к тому, что я нашел настоящее счастье в наших отношениях с Дэвидом и в воспитании двух прекрасных сыновей», — написал певец.

Ранее Путин в интервью Financial Times заявил, что на Западе россиян представляют как гомофобов, хотя это не так.

Напомним, что в российском прокате из фильма «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера убрали сцену однополого секса между молодым Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Ридом, а также сцены с употреблением наркотиков. В Минкульте заверили, что не имели отношения к исключению сцен из фильма никакого отношения и что это было «исключительно решение компании-прокатчика».

Позже министр культуры Владимир Мединский заявил, что если бы прокатчик «Рокетмена» подал в Минкульт фильм со сценами однополого секса и употреблением наркотиков, то министерство было бы вынуждено отказать в выдаче прокатного удостоверения.