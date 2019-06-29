В Московской области возбудили уголовное дело из-за пыток задержанного за наркотики

В Московской области возбудили уголовное дело из-за избиения местного жителя Бориса Мартынова в отделе полиции. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Борис Мартынов после избиения в Отделе по контролю за оборотом наркотиков Управления министерства внутренних дел России по городскому округу Красногорск. Фото: «Комитет против пыток»

«Уголовное дело (о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) — прим.) возбуждено в отношении неустановленных сотрудников полиции. Однако Борис называет конкретные имена и фамилии полицейских, применявших к нему насилие, и выражает готовность их опознать», — рассказал юрист Петр Хромов.

По словам Мартынова, в ноябре прошлого года его избили несколько сотрудников полиции. Это произошло после того, как его задержали, когда он и его знакомые употребили героин в лесополосе на окраине Красногорска.

К ним, рассказывает Мартынов, подошли трое пьяных мужчин и без объяснения причин стали их избивать. Затем мужчины представились сотрудниками полиции и доставили избитых в красногорский Отдел по контролю за оборотом наркотиков, вспоминает Мартынов.

«Оперативники били нас за то, что мы не говорили, кто приобрел героин. Один из них ходил по отделу с бутылкой пива, просто подходил к нам и бил кулаком в лицо. У меня из носа шла кровь. В какой-то момент в ночь с 1 на 2 ноября оперативники говорят: „Выкладывай все из карманов“. Я лезу в карман куртки, вытаскиваю свернутый поэтиленовый пакетик. Я сразу понял, что мне подкинули наркотик», — вспоминает мужчина.

Утром в отдел приехала мать Мартынова и сфотографировала травмы сына. В травматологии у него обнаружили перелом ребра, ушибы лица, синяки под обоими глазами и кровоизлияние в глаз.