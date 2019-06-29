В Дагестане приговорили к 8 годам колонии вернувшуюся из Сирии мать пятерых детей

Каспийский городской суд приговорил к 8 годам колонии мать пятерых детей, вдову вдову воевавшего в Сирии боевика Заура Амирханова Эльмиру. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, с декабря 2014-го года женщина готовила еду, стирала и чинила одежду, а также вела подсобное хозяйство в рядах антиправительственных формирований в Сирии. Амирханова вернулась в Россию с пятью детьми и внуком после того, как ее муж погиб. В январе этого года в аэропорту Грозного Амирханову задержали сотрудники отдела полиции Каспийска.

Женщине предъявили обвинение за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК). В суде Амирханова признала свою вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, ей пришлось выехать из России по настоянию мужа, а когда тот заявил, что им надо перебраться в Сирию, она отговаривала его, но он был согласен отдать ей паспорт и отпустить, лишь забрав у нее детей.

Суд учел, что Амирханова «предприняла значительные усилия, чтобы выехать из Сирии и с пятерыми детьми вернуться в Россию». Суд также принял во внимание смягчающие обстоятельства — наличие на иждивении у подсудимой несовершеннолетних детей и положительную характеристику с места жительства.

Амирхановой отсрочили реальное отбывание наказания до исполнения четырнадцати лет ее младшему сыну, то есть на двенадцать лет.