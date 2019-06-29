В Иркутской области в зоне паводка проживают более 9 тысяч человек

В Иркутской области в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт четырех муниципальных районов, в которых проживают более 9 тысяч человек. Причиной наводнения стали сильные дожди. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека, в том числе 1984 ребенка, 3747 приусадебных участков», - говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, в зону затопления попали 32 социально значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов. Ограниченно движение транспорта на двух участках федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

По данным властей, в результате наводнения погибли два человека — 86-летний мужчина и 8-летний мальчик. Еще трое числятся пропавшими без вести.

Наиболее сложная ситуация в городе Тулуне и Тулунском районе — там из-за прорыва дамбы произошел резкий подъем уровня воды. Накануне Тулун начали эвакуацию населения из-за наводнения, из затопленных домов эвакуированы более 500 человек. В потопленных поселках погиб весь скот, люди остались без имущества.

При этом в пресс-службе МЧС России сообщили, что обстановка в регионе стабилизируется. «Вода понемногу освобождает дома и деревни, однако в некоторых населенных пунктах ситуация остается достаточно напряженной», — сказал представитель МЧС.

Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней на этой неделе. В регионе введен режим ЧС.