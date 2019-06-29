Путин назвал дело против журналиста Ивана Голунова произволом

Президент России Владимир Путин назвал произволом дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого незаконно обвинили в сбыте наркотиков. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

«Это просто произвол, и он должен быть расследован, должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — сказал Путин.

6 июня полицейские из УВД по ЗАО задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Спустя несколько дней после большого общественного резонанса его уголовное преследование прекратили.

Позднее президент России Владимир Путин указом уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и главу управления внутренних дел по Западному административному округу Андрея Пучкова.

После этого прошло уже несколько мероприятий в поддержку Ивана Голунова и других преследуемых по антинаркотическим статьям . 12 июня состоялся несогласованный марш, по итогам которого было задержано не менее 530 человек, согласно данным «ОВД-Инфо». Протестующие собирались пройти от метро «Чистые пруды» мимо здания ФСБ на Лубянке к Петровке, 38, где находится ГУ МВД по Москве.

16 июня на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг «Закон и справедливость для всех», организованный главредом «Московского комсомольца» Павлом Гусевым, редактором RT Екатериной Винокуровой и главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. По оценкам разных изданий, на акцию пришло от 500 до тысячи человек; по данным МВД — 1600 человек.

23 июня прошел в Москве прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости», организованный Либертарианской партией и Профсоюзом журналистов. На акцию пришло около 4 тысяч человек.