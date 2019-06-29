Путин заявил, что не знает о деле против основателя «Рольфа»

Президент России Владимир Путин не знает об уголовном деле в отношении основателя автодилерского холдинга «Рольф» Сергея Петрова. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

«Это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн. <...> Никак не могу прокомментировать, это справедливо — не справедливо. То, что правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать какую-то противоправную деятельность, — это очевидно», — сказал Путин.

Уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании было возбуждено 27 июня. В автосалонах и офисах «Рольфа» прошли обыски. Сам Петров сейчас находится за границей, и не собирается возвращаться в Россию.

По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями компаний «Рольф», «Рольф Эстэйт» и подконтрольной ему кипрской «Панабел лимитед» для незаконного перечисления 4 млрд рублей на счета последней. Эти деньги поступили в обращение Петрова через подконтрольные ему иностранные организации, уточнили в СК.

По одному делу с ним отправили под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро.